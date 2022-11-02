رياضة لبنان
02 تشرين الثاني 2022 - 14:33
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منتخب لبنان لكرة السلة بحلة جديدة

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Lebanon News
منتخب لبنان لكرة السلة بحلة جديدة ملعب جديد وانما بالعزيمة نفسها لملاقاة نيوزيلاندا..
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