رياضة لبنان
03 تشرين الثاني 2022 - 15:07
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المنتخب اللبناني يضج بالمزيد من الحياة ... غياب نجوم يفتح فرصة للاعبين آخرين

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Lebanon News
يضج المنتخب اللبناني بالمزيد من الحياة  مع انضمام لاعبين يافعين تم الاستعانة فيهم، لاستبدال  نجوم المنتخب الذين يغيبون بسبب الاصابات  عن النافذة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ...
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