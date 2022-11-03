رياضة لبنان
03 تشرين الثاني 2022 - 15:07
03/11/2022 15:07:00
المنتخب اللبناني يضج بالمزيد من الحياة ... غياب نجوم يفتح فرصة للاعبين آخرين
المنتخب اللبناني يضج بالمزيد من الحياة ... غياب نجوم يفتح فرصة للاعبين آخرين
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LBCI News Lebanon
يضج المنتخب اللبناني بالمزيد من الحياة مع انضمام لاعبين يافعين تم الاستعانة فيهم، لاستبدال نجوم المنتخب الذين يغيبون بسبب الاصابات عن النافذة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ...
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