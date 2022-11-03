المنتخب اللبناني يضج بالمزيد من الحياة ... غياب نجوم يفتح فرصة للاعبين آخرين

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LBCI News Lebanon

يضج المنتخب اللبناني بالمزيد من الحياة مع انضمام لاعبين يافعين تم الاستعانة فيهم، لاستبدال نجوم المنتخب الذين يغيبون بسبب الاصابات عن النافذة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ...