رياضة لبنان
07 تشرين الثاني 2022 - 14:33
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العد العكسي يقترب لموعد مباراة لبنان مع نيوزلندا الخميس المقبل.. كيف يتحضر اللبنانيون للمباراة؟

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Lebanon News
كيف يتحضر اللبنانيون للمباراة التي ستجمع منتخب الارز لكرة السلة  مع نيوزلندا الخميس المقبل عند الساعة التاسعة.
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