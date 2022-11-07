العد العكسي يقترب لموعد مباراة لبنان مع نيوزلندا الخميس المقبل.. كيف يتحضر اللبنانيون للمباراة؟

كيف يتحضر اللبنانيون للمباراة؟

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LBCI News Lebanon

كيف يتحضر اللبنانيون للمباراة التي ستجمع منتخب الارز لكرة السلة مع نيوزلندا الخميس المقبل عند الساعة التاسعة.