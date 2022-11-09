رياضة لبنان
09 تشرين الثاني 2022 - 14:30
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العد العكسي للمباراة التي ستجمع منتخب لبنان بكرة السلة مع نظيره النيوزيلاندي انطلق...

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Lebanon News
العد العكسي للمباراة التي ستجمع منتخب لبنان في كرة السلة مع نظيره النيوزيلاندي ضمن تصفيات كأس العالم انطلق.

فكيف هي استعدادات رجال الارز من المدنية الرياضية؟ 
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