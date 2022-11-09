رياضة لبنان
09 تشرين الثاني 2022 - 14:32
09/11/2022 14:32:00
دعم معنوي وذهني وجسدي لمنتخب لبنان لكرة السلة تحضيراً لمباراته المقبلة
المنتخب اللبناني يحظى بالدعم المطلوب
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LBCI News Lebanon
في وقت يغيب نجوم كبار عن المنتخب بسبب الإصابات، ولان المنتخب اصبح يرتبط اسمه بالفوز ، ولان الجهاز الفني و الاداري للمنتخب حريصان على ان يكونوا رجال الارز على اتم الجهوزية،يتم تحضير المنتخب ليس فقط من الناحية التقنية و الجسدية فقط بل النفسية أيضا.
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