لبنان الاحد على موعد من مباراة جديدة بكرة السلة بعد مباراتة المميزة في مواجهة نيوزلندا..

اليكم التفاصيل..

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LBCI News Lebanon

لبنان الاحد على موعد من مباراة جديدة بكرة السلة بعد مباراتة المميزة في مواجهة نيوزلندا..



المنتخب يتابع تحضيراته وكلّ اللاعبين باتوا جاهزين لخوض المباراة يوم غد.



اليكم التفاصيل..



