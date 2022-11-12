رياضة لبنان
12 تشرين الثاني 2022 - 14:20
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لبنان الاحد على موعد من مباراة جديدة بكرة السلة بعد مباراتة المميزة في مواجهة نيوزلندا..

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Lebanon News
لبنان الاحد على موعد من مباراة جديدة بكرة السلة بعد مباراتة المميزة في مواجهة نيوزلندا.. 

المنتخب يتابع تحضيراته وكلّ اللاعبين باتوا جاهزين لخوض المباراة يوم غد.

اليكم التفاصيل..

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