رياضة لبنان
12 تشرين الثاني 2022 - 14:30
12/11/2022 14:30:00
المنتخب اللبناني نجح بإسعاد جمهوره.. واللاعبون جاهزون لخوض المباراة يوم غد
المنتخب اللبناني نجح بإسعاد جمهوره..
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LBCI News Lebanon
نجح المنتخب اللبناني بإسعاد جمهوره.. وهذه المرة من المدينة الرياضية وتحديدا قاعة بيار الجميل التي كان وجهها ايجابي على أداء اللاعبين..
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