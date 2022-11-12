المنتخب اللبناني نجح بإسعاد جمهوره.. واللاعبون جاهزون لخوض المباراة يوم غد

المنتخب اللبناني نجح بإسعاد جمهوره..

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LBCI News Lebanon

نجح المنتخب اللبناني بإسعاد جمهوره.. وهذه المرة من المدينة الرياضية وتحديدا قاعة بيار الجميل التي كان وجهها ايجابي على أداء اللاعبين..