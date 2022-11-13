احتفال بالعيد الـ 20 لماراثون بيروت بدعوة من نصّار

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بدعوة من وزير السياحة وليد نصار، أقيم احتفال بالذكرى العشرين لتأسيس جمعية بيروت ماراثون في AHM واجهة بيروت البحرية، شارك فيه إلى جانب رئيسة الجمعية مي الخليل عدد كبير من الشخصيات والفاعليات والعدّائين المحترفين الأجانب والعرب، بالاضافة إلى العدائين والعداءات اللبنانيين الذين سيشاركون في سباق ماراثون بيروت الدولي، المقرر اليوم الأحد 13 تشرين الثاني.وقُدّم باسم وزير السياحة درعاً تذكارياً لرئيسة الجمعية "السيدة الحديدية التي آمنت بأهمية الماراثون ليس فقط للنشاط البدني والرياضي ولكن أيضًا للتأثير على المجتمع والصحة العقلية، هي التي عملت بجد وتعب لمدة 20 عامًا، آمنت برسالة ماراثون بيروت، واختارت شعارها للعالم: "أنا بيروت، أجعل المستحيل ممكناً".وشكر نصّار كل من ساهم بإنجاح هذا الحدث من أفراد ومؤسسات بعد توقّف قسري لسنتين، معتبراً سباق ماراثون بيروت يعزّز القطاع السياحي في لبنان ويعكس صورته الحقيقية تماماً كتعزيزه للرياضة.