رياضة لبنان
13 تشرين الثاني 2022 - 08:02
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كيف يتحضر المنتخب اللبناني لكرة السلة لمواجهة نظيره الهندي؟

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Lebanon News
الجمهور اللبناني على موعد مع مباراة منتخب الارز لكرة السلة في مواجهة نظيره الهندي ضمن التصفيات المؤهلة الى بطولة كأس العالم.

فكيف يتحضر المنتخب اللبناني؟
 
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