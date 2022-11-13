رياضة لبنان
13 تشرين الثاني 2022 - 08:02
13/11/2022 08:02:29
كيف يتحضر المنتخب اللبناني لكرة السلة لمواجهة نظيره الهندي؟
كيف يتحضر المنتخب اللبناني؟
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LBCI News Lebanon
الجمهور اللبناني على موعد مع مباراة منتخب الارز لكرة السلة في مواجهة نظيره الهندي ضمن التصفيات المؤهلة الى بطولة كأس العالم.
فكيف يتحضر المنتخب اللبناني؟
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