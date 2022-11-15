رياضة لبنان
15 تشرين الثاني 2022 - 15:07
15/11/2022 15:07:00
فالوغا تستضيف الجولة الآخيرة من بطولة تسلق الصخور لمركبات الدفع الرباعي
فالوغا تستضيف الجولة الآخيرة من بطولة تسلق الصخور لمركبات الدفع الرباعي
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LBCI News Lebanon
بلدة فالوغا كانت ساحة للاستعراض، واستقطبت جميع محبي الرياضة الميكانيكية المليئة بالحركة.
فنظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة تسلق الصخور لمركبات الدفع الرباعي.
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