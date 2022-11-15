فالوغا تستضيف الجولة الآخيرة من بطولة تسلق الصخور لمركبات الدفع الرباعي

فالوغا تستضيف الجولة الآخيرة من بطولة تسلق الصخور لمركبات الدفع الرباعي

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LBCI News Lebanon

بلدة فالوغا كانت ساحة للاستعراض، واستقطبت جميع محبي الرياضة الميكانيكية المليئة بالحركة.



فنظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة تسلق الصخور لمركبات الدفع الرباعي.