رياضة لبنان
15 تشرين الثاني 2022 - 15:07
Back

فالوغا تستضيف الجولة الآخيرة من بطولة تسلق الصخور لمركبات الدفع الرباعي

فالوغا تستضيف الجولة الآخيرة من بطولة تسلق الصخور لمركبات الدفع الرباعي Lebanon, news ,lbci ,أخبار مركبات الدفع الرباعي,فالوغا, فالوغا تستضيف الجولة الآخيرة من بطولة تسلق الصخور لمركبات الدفع الرباعي
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
بلدة فالوغا كانت ساحة للاستعراض، واستقطبت جميع محبي الرياضة الميكانيكية المليئة بالحركة.

 فنظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة تسلق الصخور لمركبات الدفع الرباعي. 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً