حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا

تؤثر كتل حارة عالية الفعالية على لبنان خاصة بقاعًا (٤٢ درجة + غبار) وجبلًا (٣٥ درجة) بينما الارتفاع بدرجات الحرارة يكون اقل حدة ساحلًا (٣٤ درجة) فيما الرطوبة تبقى عالية جدًا.



ومن المتوقع اشتداد الحر منتصف الاسبوع نتيجة موجة ثانية من الرياح الأكثر فعالية من الحالية والحرارة تقترب من عتبة الاربعين درجة ساحلًا وفي المحيط، ويعود الطقس الى طبيعته السيت المقبل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٨ و٣٣ ساحلًا وبين ٢٢ و٤٣ بقاعًا وبين ٢٤ و٣٢ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: رطب جدًا مع ظهور سحب منخفض ساحلًا وفي المحيط

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٥٪

- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: قليل السحب مع ظهور سحب منخفضة ساحلًا وفي المحيط والحرارة تتراوح بين ٢٩ و٣٥ ساحلًا وبين ٢٢ و٤٣ بقاعًا وبين ٢٥ و٣٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الثلاثاء: قليل السحب مع ظهور سحب منخفضة ساحلًا وفي المحيط والحرارة تتراوح بين ٣٠ و٣٦ ساحلًا وبين ٢٣ و٤٣ بقاعًا وبين ٢٦ و٣٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س