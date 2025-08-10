الأخبار
حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-08-10 | 04:03
مشاهدات عالية
2
min
حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا
تؤثر كتل حارة عالية الفعالية على لبنان خاصة بقاعًا (٤٢ درجة + غبار) وجبلًا (٣٥ درجة) بينما الارتفاع بدرجات الحرارة يكون اقل حدة ساحلًا (٣٤ درجة) فيما الرطوبة تبقى عالية جدًا.
ومن المتوقع اشتداد الحر منتصف الاسبوع نتيجة موجة ثانية من الرياح الأكثر فعالية من الحالية والحرارة تقترب من عتبة الاربعين درجة ساحلًا وفي المحيط، ويعود الطقس الى طبيعته السيت المقبل.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٨ و٣٣ ساحلًا وبين ٢٢ و٤٣ بقاعًا وبين ٢٤ و٣٢ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: رطب جدًا مع ظهور سحب منخفض ساحلًا وفي المحيط
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٥٪
- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٩
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: قليل السحب مع ظهور سحب منخفضة ساحلًا وفي المحيط والحرارة تتراوح بين ٢٩ و٣٥ ساحلًا وبين ٢٢ و٤٣ بقاعًا وبين ٢٥ و٣٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
الثلاثاء: قليل السحب مع ظهور سحب منخفضة ساحلًا وفي المحيط والحرارة تتراوح بين ٣٠ و٣٦ ساحلًا وبين ٢٣ و٤٣ بقاعًا وبين ٢٦ و٣٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
موجة حرّ شديدة تضرب لبنان وأجواء رطبة حتى الأسبوع المقبل
