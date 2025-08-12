أخبار
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2025-08-12 | 02:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
تؤثر على لبنان كتل حارة شديدة الفعالية سيشتد تأثيرها اليوم وفي اليومين المقبلين حتى ساحلا، بحيث ستشهد السواحل والمناطق الداخلية الساحلية ارتفاعاً بدرجات الحرارة لتقترب من عتبة الـ٤٠ درجة، فيما تبقى الحرارة اربعينية بقاعاً وحارة جدا على الجبال العالية.
ويشار الى احتمال خفيف لتشكل سحب ممطرة شرق البلاد بسبب الحمل الحراري.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٣٠ و٣٦ ساحلا وبين ٢٣ و٤٣ بقاعاً وبين ٢٦ و٣٤ على الـ١٠٠٠متر
- الجو: رطب جدا ومشمس مع ظهور بعض السحب
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و٩٥٪
- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٩
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٩ و٣٧ ساحلا وبين ٢٣ و٤٣ بقاعاً وبين ٢٦ و٣٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الخميس: مشمس والحرارة تتراوح بين٣٠ و٣٧ ساحلا وبين ٢٣ و٤٣ بقاعاً وبين ٢٦ و٣٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
الكتل
الحارة
سيشتد...
والحرارة
الساحل
الـ40
