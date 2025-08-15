العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…

تسيطر على لبنان كتل حارة شديدة الفعالية وتستمر اليوم بفعالية أقل من الايام السابقة، وتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلاتها خاصة جبلاً وبقاعًا، تنحسر كلياً هذه الكتل يوم غد السبت، وتعود الحرارة الى معدلاتها الموسمية بالاشارة الى احتمال خفيف لتشكل سحب ممطرة شرق البلاد بسبب الحمل الحراري.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الجمعة:

- الحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٦ ساحلا وبين ٢١ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٣ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : رطب جدا ومشمس

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالا وشرقاً

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠



السبت: صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب. إنخفاض كبير بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالا وجبلاً



الاحد: صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب. واستقرار بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالا وجبلاً