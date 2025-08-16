الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس

انحسرت كلياً الكتل الحارة عن لبنان وعاد الطقس الى طبيعته مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.



ويذكر ألا موجات حرّ في المدى القريب.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس الى غائم جزئيا

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س وتنشط شمالا وشرقاً (٦٠ كم/س)

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأحد: الطقس صيفي معتاد ومشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب مع احتمال تساقط رذاذ خفيف شمالا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س وتنشط شمالا وجبلاً.



الإثنين: الطقس صيفي معتاد ومشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س وتنشط شمالاً وجبلاً.