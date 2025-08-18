أخبار
طقس صيفيّ ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية

جو القارح
حال الطقس
2025-08-18 | 03:53
مشاهدات عالية
طقس صيفيّ ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية

يؤثر طقس صيفيّ معتاد على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

ولا موجات حرّ في المدى القريب.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: غائم جزئيًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وشرقًا ٦٠كم/س
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء:

صيفيّ معتاد مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب في حين ان الحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وجبلًا

الأربعاء:

صيفيّ معتاد مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب. واستقرار في درجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وجبلًا
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


