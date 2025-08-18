طقس صيفيّ ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية

يؤثر طقس صيفيّ معتاد على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.



ولا موجات حرّ في المدى القريب.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: غائم جزئيًا

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وشرقًا ٦٠كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء:



صيفيّ معتاد مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب في حين ان الحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وجبلًا



الأربعاء:



صيفيّ معتاد مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب. واستقرار في درجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وجبلًا