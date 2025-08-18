أخبار
طقس صيفيّ ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2025-08-18 | 03:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس صيفيّ ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية
يؤثر طقس صيفيّ معتاد على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.
ولا موجات حرّ في المدى القريب.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: غائم جزئيًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وشرقًا ٦٠كم/س
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء:
صيفيّ معتاد مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب في حين ان الحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وجبلًا
الأربعاء:
صيفيّ معتاد مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب. واستقرار في درجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وجبلًا
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
صيفيّ
ودرجات
حرارة
معدلاتها
الموسمية
طقس صيفيّ ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية
