طقس صيفي معتاد والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية...

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع الحرارة قليلاً جبلا وخصوصا بقاعا، يليه ارتفاع محدود ساحلا غدا وبعد غد.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ ساحلا وبين ١٧ و٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: مشمس مع تشكل سحب خفيفة وتشكل ضباب

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت: صيفي معتاد مشمس مع بعض السحب الخفيفة وتشكل ضباب واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٦ و٣٣ ساحلا وبين ١٧ و٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و٢٩ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الاحد: صيفي معتاد مشمس مع بعض السحب الخفيفة وتشكل ضباب واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٦ و٣٣ ساحلا وبين ١٧ و٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و٢٩ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.