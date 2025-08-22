أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طقس صيفي معتاد والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية...

جو القارح المؤلف جو القارح
حال الطقس
2025-08-22 | 02:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طقس صيفي معتاد والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طقس صيفي معتاد والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية...

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع الحرارة قليلاً جبلا وخصوصا بقاعا، يليه ارتفاع محدود ساحلا غدا وبعد غد.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ ساحلا وبين ١٧ و٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: مشمس مع تشكل سحب خفيفة وتشكل ضباب
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: صيفي معتاد مشمس مع بعض السحب الخفيفة وتشكل ضباب واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٦ و٣٣ ساحلا وبين ١٧ و٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و٢٩ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الاحد: صيفي معتاد مشمس مع بعض السحب الخفيفة وتشكل ضباب واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٦ و٣٣ ساحلا وبين ١٧ و٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و٢٩ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

معتاد

والحرارة

معدلاتها

الموسمية...

طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-08-18

طقس صيفيّ ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية

LBCI
حال الطقس
2025-08-17

طقس صيفيّ ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية

LBCI
حال الطقس
2025-07-30

طقس صيفيّ حار ودرجات الحرارة تتمحور حول معدلاتها الموسمية واحتمال حلول موجة حرّ

LBCI
حال الطقس
2025-07-18

طقس صيفيّ معتاد حار ورطب يؤثر على لبنان واستقرار نسبيّ في درجات الحرارة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-21

طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله

LBCI
حال الطقس
2025-08-20

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
حال الطقس
2025-08-19

توقُّع ارتفاع درجات الحرارة جبلًا وخصوصًا بقاعًا منتصف الأسبوع...

LBCI
حال الطقس
2025-08-18

طقس صيفيّ ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:52

بطريقة مُبتكرة واستراتيجية سبّاقة... هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ميجا ألبوم!

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-21

"طيران الشرق الأوسط" تُعدّل مواعيد عدد من رحلاتها من 26 حتى 30 تموز لأسباب تشغيلية

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-17

أدرعي: قضينا على قائد في حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-07

وزير العدل لـ"عشرين 30": انفجار مرفأ بيروت من أكبر الكوارث ومن حق الضحايا الوصول الى الحقيقة واجراء المحاكمات واي تعطيل بمسار التحقيق هو عرقلة لبناء الدولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المكيّفات تغزو بيوت الجبل في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

وفاة ألطف قاضي في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان يعزز سلامة الطيران الشراعي إنشاء اتحاد وتحديث القوانين بعد حوادث متكررة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

خطوتان في الإتجاه الصحيح لمصرف لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:12

إسرائيل تستعد لحرب محتملة مع إيران: صواريخ ومقاتلات وتحديات مالية وأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

من هو صالح ابو حسين الذي تسلّمته اسرائيل من لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

مخيم برج البراجنة يشهد عملية تسليم السلاح للجيش

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2025

LBCI
أخبار لبنان
11:45

الجيش اللبناني يتسلّم السلاح الفلسطيني من مخيّم برج البراجنة...والعملية وُصفت بـ"السلسة"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:34

خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
10:21

المشهد من مخيّم برج البراجنة قبيل بدء تسليم السلاح الفلسطيني للجيش

LBCI
خبر عاجل
06:15

مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر

LBCI
خبر عاجل
14:01

مصادر اكسيوس: الخطة الأميركية تتضمن إنشاء "منطقة اقتصادية باسم ترامب" في أجزاء من جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل ووافقت السعودية وقطر مسبقًا على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيليّ

LBCI
أمن وقضاء
13:56

تحرير طفلة لبنانية في جرد بلدة القصر – الهرمل بعد خطفها من منطقة خلدة

LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
10:33

يركن السيّارات لأحد المطاعم ثمّ يسرق منها الأموال وفصيلة عيون السّيمان توقفه...

LBCI
خبر عاجل
08:42

معلومات للـLBCI: من المرتقب أن تبدأ في السادسة مساءً عملية تسليم السلاح الفلسطينيّ من مخيم برج البراجنة وتشمل الأسلحة المتوسطة والثقيلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More