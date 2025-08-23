ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر على لبنان طقس صيفي حار مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة اليوم وغدا قبل أن تعود وتنخفض بدءا من الإثنين.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠متر

-الجو: مشمس مع تشكل سحب خفيفة وتشكل ضباب

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأحد: الطقس صيفي معتاد ومشمس مع بعض السحب الخفيفة وتشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الاثنين: الطقس صيفي معتاد ومشمس مع بعض السحب الخفيفة وتشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.