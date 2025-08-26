انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار ورطب، مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة جبلًا وبقاعاً.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : غائم جزئياً مع احتمال مطر خفيف او رذاذ محلي خاصة جنوبًا وفي الوسط

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية تنشط شمالًا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ٢٠ و ٦٥ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً

- حال البحر : مرتفع الموج ١٣٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠



الاربعاء : صيفي معتاد غائم جزئيا ويتشكل ضباب. واستقرار بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س



الخميس : صيفي معتاد غائم جزئيا ويتشكل ضباب. واستقرار بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س