LBCI
LBCI

انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان

حال الطقس
2025-08-26 | 02:28
انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان
انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار ورطب، مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة جبلًا وبقاعاً.

اليكم  تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥  على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : غائم جزئياً مع احتمال مطر خفيف او رذاذ محلي خاصة جنوبًا وفي الوسط
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية تنشط شمالًا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ٢٠ و ٦٥ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً
- حال البحر : مرتفع الموج ١٣٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠

الاربعاء : صيفي معتاد  غائم جزئيا ويتشكل ضباب. واستقرار بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥  على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

الخميس : صيفي معتاد  غائم جزئيا ويتشكل ضباب. واستقرار بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦  على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س
 
 
