المنخفضات الجوية مستمرة... إليكم الطقس بالتفاصيل
جو القارح
حال الطقس
2025-12-27 | 01:25
مشاهدات عالية
2
min
المنخفضات الجوية مستمرة... إليكم الطقس بالتفاصيل
يتأثر لبنان بسلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة جدا والباردة وتستمر عدة ايام، تشتد احيانا من حيث غزارة الامطار خاصة اليوم والاثنين والاربعاء مع خطر سيول محلي على الطرقات. ويتخلل هذه الايام انفراجات، فيما تكون الثلوج كثيفة على الجبال العالية وتنشط الرياح خاصة شمالا وعلى الجبال العالية.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: غير مستقر مع امطار رعدية تكون غزيرة احياناً فيما الثلوج على الـ١٨٠٠ نهارا وتتدنى ليلاً الى ١٥٠٠متر
-الحرارة: بين ١١ و١٦ ساحلا وبين ٢ و١١ بقاعاً وبين ٥ و٩ على الـ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٩ و٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٩ و٦٥ كم/س تكون قوية جبلاً
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع: يسوء جبلاً بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج ٣٠٠ سم وحرارة سطح المياه ٢١
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الاحد: غير مستقر ممطر صباحا وقبل الظهر وتتساقط الثلوج على الـ١١٠٠ متر واقل بقليل خاصة شمالاً خلال الفترة الصباحية، ومن المتوقع انفراجات بعد الظهر على ان تتحدد الامطار مساء والحرارة تتراوح بين ٩ و١٥ ساحلا وبين ١ و٨ بقاعاً وبين ٢ و٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط خاصة جبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س
- الاثنين: غير مستقر ممطر بغزارة احيانا مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على الـ١٢٠٠ متر واقل بقليل خاصة شمالاً، ومن المتوقع انفراجات مساء والحرارة تتراوح ٩ و١٥ ساحلا وبين ١ و٨ بقاعاً وبين ٢ و٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية تنشط خاصة جبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
لبنان على موعد مع منخفضات باردة وأمطار غزيرة وثلوج...
