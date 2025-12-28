بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس

ما زال لبنان يتأثر بسلسلة من المخفضات الجوية الرطبة جدا والباردة تشتد احيانا من حيث غزارة الامطار خاصة يوم والاثنين والاربعاء مع خطر تشكل السيول محلياً على الطرقات. ويتخلل هذه الايام انفراجات اليوم والثلاثاء، فيما تكون الثلوج كثيفة على الجبال العالية وتنشط الرياح خاصة شمالا وعلى الجبال العالية.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: غير مستقر مع امطار رعدية تكون غزيرة احياناً صباحاً على ان تنحسر الأمطار في معظم المناطق نهاراً فيما الثلوج على الـ١٢٠٠ صباحاً، وتعاود الامطار ليلاً

- الحرارة: بين ٩ و١٥ ساحلا وبين ١ و٨ بقاعاً وبين ٢ و٦ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و٩٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تكون قوية جبلاً

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع: يسوء جبلاً بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج ٣٠٠ سم وحرارة سطح المياه ٢١



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الاثنين: غير مستقر، ممطر بغزارة احيانا مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على الـ١٢٠٠ متر واقل بقليل خاصة شمالاً في فترات بعد الظهر ومن المتوقع انفراجات مساء والحرارة تتراوح بين ٩ و١٥ ساحلا وبين ١ و٨ بقاعاً وبين ٢ و٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية تنشط خاصة جبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س



- الثلاثاء: مستقر نسبيا وغائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ٩ و١٥ ساحلا وبين ١ و٨ بقاعاً وبين ٢ و٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط خاصة جبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س