يتراجع المنخفض الجوي اليوم وينكفئ كليا الخميس

يضعف المنخفض الجوي اليوم، وينكفئ كليًا غدًا الخميس.

ومن المتوقع أن يتأثر الطقس بمنخفض جوي بارد يوم السبت.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: متقلب وبارد مع احتمال لبعض الامطار المحلية خاصة جبلًا وثلوج خفيفة على ١١٠٠متر

-الحرارة : بين ٨ و ١٣ درجة ساحلًا وبين صفر و ٧ درجات بقاعاً وبين ١ و ٦ درجات على الـ ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa

- الانقشاع : يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : مرتفع الموج ٣ امتار وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس : مستقر قليل السحب، الحرارة تتراوح بين بين ٨ و ١٥ درجة ساحلًا وبين صفر و ١١ درجة بقاعاً وبين ٢ و ٩ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تحذير من تشكل الجليد جبلًا.

الجمعة : مستقر قليل السحب، يتقلب الطقس مساء مع احتمال امطار محلية الحرارة تتراوح بين بين ٩ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٢ درجة بقاعاً وبين ٥ و ١١ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تحذير من تشكل الجليد جبلًا.