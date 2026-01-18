منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..

لا يزال لبنان تحت تأثير منخفض جوي بارد ورطب متمركز فوق قبرص، على أن يبدأ بالانحسار يوم غدٍ الاثنين، بالتزامن مع تسرّب رياح شمالية شديدة البرودة. وفي حال توافرت الرطوبة فجرًا وصباحًا، يُتوقّع أن تنخفض الثلوج إلى ما دون عتبة الألف متر بقليل، خصوصًا في المناطق الشمالية والبقاع الشمالي الشرقي، لكن بشكل خفيف وغير مؤثّر.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الأحد:

- الجو غير مستقر مع امطار متفرقة تشتد احيانا فيما تتساقط الثلوج نهارا على ١٦٠٠متر لتطال ليلاً ١٢٠٠متر واقل بقليل شمالاً وبشكل خفيف بُعيد فجر الاثنين.

-الحرارة : بين ٩ و ١٦ ساحلا وبين ٢ و ١٠ بقاعاً وبين ٣ و ٨ على الـ ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠ ٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa

- الانقشاع : يسوء جبلاً بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



الاثنين: متقلب وبارد غائم جزئياً مع احتمال ضئيل لزخات مطر محلي خفيف خاصة صباحاً ليستقر الطقس تدريجيا. الحرارة تتراوح بين ٧ و ١٥ ساحلا وبين -٤ و ٧ بقاعاً وبين -٢ و ٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س



الثلاثاء: مستقر بارد وقليل السحب الحرارة تتراوح بين ٦ و ١٥ ساحلا وبين -٤ و ٧ بقاعاً وبين -٢ و ٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س