لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

يتأثر لبنان اليوم بمنخفض جوي معتاد لينكفئ ظهر غد الخميس يحمل معه تدنياً بالحرارة امطاراً متفرقة تشتد احيانا وثلوج على الجبال العالية منخفض اخر متوقع ليل الجمعة والسبت.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: غير مستقر وغائم وتتساقط امطار متفرقة وثلوج على الـ١٩٠٠ متر

- الحرارة: بين ١٣ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج ٣٠٠سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الخميس: غائم جزئيا مع احتمال خفيف لامطار محلية صباحية ثم يستقر الطقس والحرارة تتراوح ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س



- الجمعة: غائم مع رياح قوية وارتفاع الحرارة وتتساقط أمطار غزيرة ليلا وثلوج على ٢٢٠٠متر والحرارة تتراوح ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ١٨ بقاعاً وبين ١٢ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠ كم/س