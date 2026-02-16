الأخبار
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله

جو القارح
حال الطقس
2026-02-16 | 01:27
مشاهدات عالية
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
2min
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله

ما زالت منقطة من الضغط المرتفع والكتل الدافئة تشكل منطقة صدّ بوجة المنخفضات الجوية وكما ذكرنا سابقا هذه المنخفضات التي تضرب لبنان من حين لاخر خجولة من ناحية المدّة الزمنية والبرودة وهذا السيناريو سيستمر لغاية ٢١ الشهر الحالي ويتخلل هذه المنخفضات طقس ربيعي دافئ مع ارتفاع الحرارة فرق المعدلات وذلك نتيجة توزع الضغوط بين الاطلسي وشرق المتوسط والذي ادى الى تحفيز نشاط المرتفع المداري وتشكل منطقة صد فوق مناطقنا.

وفي المقابل، بوادر ايجابية بعد ٢٢ الشهر الحالي من ناحية ارتفاع قيم الضغط فوق غرب اوروبا وهذا سيُحسّن المنظومة الجوية وسيسهل عود المنخفضات الباردة الينا اذا ثبتت التوقعات.

وطقس اليوم قليل السحب مغبر ودافئ ليتقلب بين الغد والاربعاء مع انخفاض الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وموحلة وثلوج على الجبال العالية، يليه استقرار لعدة ايام مع ارتفاع الحرارة من جديد.

وفي تفاصيله:
- الجو: مشمس، مستقر، دافئ ومغبر
- الحرارة: بين  ١٦ و ٢٧ ساحلا وبين ١٣ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و ٧٠ ٪
- الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س 
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الثلاثاء: غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية نهارا وموحلة والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠  و ٥٠ كم/س

- الاربعاء: غائم مع تساقط امطار متفرقة تشتد احيانا خاصة بعد الظهر وتتساقط ثلوج على الحبال العالية لتتدنى الى الـ١٨٠٠ متر ليلاً وبشكل خفيف والحرارة تتراوح بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٧ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠  و ٧٠ كم/س
 
 
