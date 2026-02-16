الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-02-16 | 01:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
ما زالت منقطة من الضغط المرتفع والكتل الدافئة تشكل منطقة صدّ بوجة المنخفضات الجوية وكما ذكرنا سابقا هذه المنخفضات التي تضرب لبنان من حين لاخر خجولة من ناحية المدّة الزمنية والبرودة وهذا السيناريو سيستمر لغاية ٢١ الشهر الحالي ويتخلل هذه المنخفضات طقس ربيعي دافئ مع ارتفاع الحرارة فرق المعدلات وذلك نتيجة توزع الضغوط بين الاطلسي وشرق المتوسط والذي ادى الى تحفيز نشاط المرتفع المداري وتشكل منطقة صد فوق مناطقنا.
وفي المقابل، بوادر ايجابية بعد ٢٢ الشهر الحالي من ناحية ارتفاع قيم الضغط فوق غرب اوروبا وهذا سيُحسّن المنظومة الجوية وسيسهل عود المنخفضات الباردة الينا اذا ثبتت التوقعات.
وطقس اليوم قليل السحب مغبر ودافئ ليتقلب بين الغد والاربعاء مع انخفاض الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وموحلة وثلوج على الجبال العالية، يليه استقرار لعدة ايام مع ارتفاع الحرارة من جديد.
وفي تفاصيله:
- الجو: مشمس، مستقر، دافئ ومغبر
- الحرارة: بين ١٦ و ٢٧ ساحلا وبين ١٣ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و ٧٠ ٪
- الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الثلاثاء: غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية نهارا وموحلة والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س
- الاربعاء: غائم مع تساقط امطار متفرقة تشتد احيانا خاصة بعد الظهر وتتساقط ثلوج على الحبال العالية لتتدنى الى الـ١٨٠٠ متر ليلاً وبشكل خفيف والحرارة تتراوح بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٧ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
متقلب
والأربعاء...
تفاصيله
استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-01-23
طقس متقلب حتى الغد... هذه التفاصيل
حال الطقس
2026-01-23
طقس متقلب حتى الغد... هذه التفاصيل
0
حال الطقس
2026-01-24
طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...
حال الطقس
2026-01-24
طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-22
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-22
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
0
حال الطقس
2026-01-08
منخفض جوي فجر الغد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2026-01-08
منخفض جوي فجر الغد... هذه تفاصيل الطقس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
02:45
استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس
تقارير نشرة الاخبار
02:45
استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-14
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-14
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2026-02-13
ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة
حال الطقس
2026-02-13
ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة
0
حال الطقس
2026-02-12
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
حال الطقس
2026-02-12
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-09-18
لمنافسة يوروفيجن... موسكو تعيد إطلاق مسابقة "إنترفيجن"!
منوعات
2025-09-18
لمنافسة يوروفيجن... موسكو تعيد إطلاق مسابقة "إنترفيجن"!
0
أخبار لبنان
2026-01-21
بريطانيا والولايات المتحدة وكندا يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات
أخبار لبنان
2026-01-21
بريطانيا والولايات المتحدة وكندا يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات
0
آخر الأخبار
00:52
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في حانين قرابة السابعة صباحا
آخر الأخبار
00:52
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في حانين قرابة السابعة صباحا
0
فنّ
2026-01-09
"لم نتشاجر يومًا"… جورج كلوني يكشف سرّ زواجه الهادئ مع أمل كلوني منذ 11 عامًا
فنّ
2026-01-09
"لم نتشاجر يومًا"… جورج كلوني يكشف سرّ زواجه الهادئ مع أمل كلوني منذ 11 عامًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قلق إسرائيلي من مصير الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قلق إسرائيلي من مصير الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إيران وأميركا: جولة جديدة في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إيران وأميركا: جولة جديدة في جنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وكالة S&P ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية وهذه خلفيات القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وكالة S&P ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية وهذه خلفيات القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تقرير قائد الجيش في بعبدا: تثبيت الإنجاز جنوباً والتحضير لشمال الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تقرير قائد الجيش في بعبدا: تثبيت الإنجاز جنوباً والتحضير لشمال الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علي حسن خليل للـLBCI: ما صدر عن هيئة الإستشارات والتشريع هرطقة قانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علي حسن خليل للـLBCI: ما صدر عن هيئة الإستشارات والتشريع هرطقة قانونية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
02:45
استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس
تقارير نشرة الاخبار
02:45
استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس
2
أخبار لبنان
04:31
رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني
أخبار لبنان
04:31
رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني
3
أخبار لبنان
03:51
دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط
أخبار لبنان
03:51
دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط
4
أمن وقضاء
02:35
سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها
أمن وقضاء
02:35
سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها
5
أخبار لبنان
05:58
عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم والأغنياء العميان عن حاجة الآخرين وكل سلطة تتناسى قضية الفقراء
أخبار لبنان
05:58
عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم والأغنياء العميان عن حاجة الآخرين وكل سلطة تتناسى قضية الفقراء
6
صحف اليوم
11:05
بري لـ"الشرق الأوسط": خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي
صحف اليوم
11:05
بري لـ"الشرق الأوسط": خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي
7
خبر عاجل
11:09
بري ردا على جواب "هيئة الاستشارات" لـ"الشرق الأوسط": إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة
خبر عاجل
11:09
بري ردا على جواب "هيئة الاستشارات" لـ"الشرق الأوسط": إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة
8
خبر عاجل
11:10
بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما
خبر عاجل
11:10
بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More