بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
سلسلة المنخفضات مستمرة والحرارة ما دون عدلاتها
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-03-24 | 04:39
لا تزال تؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات المتتالية بالتوازي مع تدفق كتل هوائية رطبة وباردة من فوق الجزر اليونانية وغرب تركيا وتستمر لأيام عدة، ما يؤدي الى طقس غير مستقر حيث تضعف الفعالية احيانا وتشتد احيانا اخرى.
تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: يتحول الطقس بعد الظهر الى غير مستقر مع امطار محلية خفيفة وثلوج على ١٨٠٠متر
-الحرارة: بين ١١ و١٨ ساحلا وبين ٤ و١٢بقاعاً وبين ٦ و١٠ على الـ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و٩٥ ٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: غير مستقر مع امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ١٧٠٠متر والحرارة تتراوح بين ١١ و١٩ ساحلا وبين ٤ و١٢ بقاعاً وبين ٦ و١٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الخميس: غير مستقر مع امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ١٧٠٠متر والحرارة تتراوح بين ١١ و١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و١٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الطقس غير المستقر مستمر والحرارة ما دون المعدلات
الطقس غير المستقر مستمر والحرارة ما دون المعدلات
سلسلة من المنخفضات الجوية مستمرة لغاية أواخر الشهر
منخفض جويّ مستمر وانخفاض بدرجات الحرارة وامطار غزيرة
كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس
الطقس غير المستقر مستمر والحرارة ما دون المعدلات
منخفض جوي بارد مستمر...
منخفض جويّ مستمر وانخفاض بدرجات الحرارة وامطار غزيرة
سلسلة من المنخفضات الجوية مستمرة لغاية أواخر الشهر
2026-02-14
وداعًا لباقة الورد التي تذبل سريعًا… نباتات "عيد الحب" تخطف الأضواء هذا العام وتتحوّل إلى هدية ترمز للحب الدائم
حزام ناري يلف الضاحية الجنوبية لبيروت
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا قبل قليل مخربًا من وحدة فيلق القدس في بيروت
استهداف احدى محطات الامانة في النبطية...
ردود الفعل في الادارة الاسرائيلية تجاه احتمالية التقارب بين واشنطن وطهران لانتاج اتفاقية..
للمرة الثانية... عدد من مقاتلي حزب الله يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية
كاهن بلدة عين ابل يتحدث للـLBCI عن حادثة استهداف المنزل في البلدة
غارات على محطات الامانة وانذارات... اليكم المشهد من صور
غارات على الضاحية ليلا واستهداف شقة في بشامون... اليكم التفاصيل
استهدافات متواصلة... هكذا يبدو الوضع في النبطية
خارطة التوغل وتدمير البنى التحتية في جنوب لبنان
"معرض بيبلوس" في باريس: ذاكرة حضارة تتحدّى الحرب
03:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان
أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد
بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...
انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...
شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
