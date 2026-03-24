سلسلة المنخفضات مستمرة والحرارة ما دون عدلاتها

لا تزال تؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات المتتالية بالتوازي مع تدفق كتل هوائية رطبة وباردة من فوق الجزر اليونانية وغرب تركيا وتستمر لأيام عدة، ما يؤدي الى طقس غير مستقر حيث تضعف الفعالية احيانا وتشتد احيانا اخرى.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: يتحول الطقس بعد الظهر الى غير مستقر مع امطار محلية خفيفة وثلوج على ١٨٠٠متر

-الحرارة: بين ١١ و١٨ ساحلا وبين ٤ و١٢بقاعاً وبين ٦ و١٠ على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و٩٥ ٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا

- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: غير مستقر مع امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ١٧٠٠متر والحرارة تتراوح بين ١١ و١٩ ساحلا وبين ٤ و١٢ بقاعاً وبين ٦ و١٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الخميس: غير مستقر مع امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ١٧٠٠متر والحرارة تتراوح بين ١١ و١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و١٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.