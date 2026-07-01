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21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
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o
كسروان
26
o
متن
26
o
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طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية
حال الطقس
2026-07-01 | 13:59
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طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية
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طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية
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