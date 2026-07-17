لا موجات حرّ في المدى القريب... وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

‎يؤثر على لبنان طقس صيفي حار معتاد مع استمرار تشكل السحب والضباب جبلاً، فيما الحرارة ضمن المعدلات الموسمية ترتفع قليلاً مطلع الاسبوع ولا موجات حرّ في المدى القريب.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: قليل السحب اجمالا يتحول الى غائم جزئيا في فترات بعد الظهر.

-الحرارة: بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء محليا جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس: قليل السحب اجمالا يتحول الى غائم جزئيا في فترات بعد الظهر، والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



الجمعة: قليل السحب اجمالا يتحول الى غائم جزئيا في فترات بعد الظهر، والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.