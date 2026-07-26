طقس متقلب وانخفاض في درجات الحرارة...لتعود الى الارتفاع الاثنين

يتأثر لبنان اليوم بمنخفض جوي يتمركز فوق الجزر اليونانية وغرب تركيا، ما يؤدي إلى طقس متقلب وانخفاض في درجات الحرارة، مع احتمال هطول أمطار محلية خلال القسم الأول من النهار. اعتبارًا من الغد، تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيًا لتصبح فوق معدلاتها الموسمية، نتيجة تدفق كتل هوائية حارة اعتيادية منتصف الأسبوع.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الأحد:

-الجو : غائم جزئيا واحتمال خفيف لامطار محلية جدا

-الحرارة : ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س قوية شمالاً

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : متوسط الموج ٩٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



الاثنين : قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



الثلاثاء : قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.