ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة... وتحذير من الحر الشديد

تتدفق نحو لبنان كتل حارة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة اليوم وغدا والاحد لتعود الكتل الحارة وتنحسر تدريجياً مطلع الاسبوع المقبل (الثلاثاء) لمناطق الاكثر تأثرا هي المناطق الشرقية للبنان حيث من المتوقع حرارة اربعينية بقاعاً، فيما جبلاً ٣٣ درجة وساحلا ٣٦ درجة (الاحد).



تذكير الرطوبة تزيد جدا من الشعور بالحرّ ساحلا والمناطق القريبة منها، بينما الأجواء بقاعا وجبلا تكون جافة.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: قليل السحب

-الحرارة: بين ٢٧ و٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و٤٠ بقاعاً وبين ٢١ و٣١ على الـ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٧ و٣٥ ساحلا وبين ٢٠ و٤٠ بقاعاً وبين ٢١ و٣٣ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.



الاثنيني : قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و٤٠ بقاعاً وبين ٢١ و٣٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.