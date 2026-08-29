منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة

يؤثر على لبنان طقس حار، فيما تبقى الرطوبة مرتفعة ساحلًا. ويبدأ منخفض جوي بالتأثير تدريجيًا على لبنان بعد الظهر، انطلاقًا من المناطق الشمالية، ويمتد تأثيره تدريجيًا نحو الوسط مساءً، مع تساقط أمطار رعدية محلية، تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق.



وينكفئ المنخفض تدريجيًا غدًا مع تقدّم الوقت، على أن تبلغ الأمطار ذروتها ليل السبت – الأحد. وتنخفض درجات الحرارة بعد الظهر وغدًا، قبل أن تعاود الارتفاع يوم الاثنين.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: مستقر قبل الظهر ثم يتحول الى غير مستقر بعد الظهر والمساء مع تساقط أمطار متفرقة تشتد في بعض المناطق وتترافق مع رياح وبرق ورعد خصوصا خلال الليل.

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٧ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٦٥ كم/س تنشط بعد الظهر.

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٤ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأحد: الطقس غير مستقر بعد الظهر والمساء مع تساقط أمطار متفرقة خفيفة اجمالا تترافق مع برق ورعد فجرا وصباحاً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٠ درجة ساحلا، وبين ١٥ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٦٠ كم/س، مع هبات قوية أحيانا.



الإثنين: الطقس مستقر وغائم جزئيا، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.