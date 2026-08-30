طقس مستقر ليلًا والطقس الصيفيّ المعتاد يعود

يضعف تأثير المنخفض جويّ اليوم ولكن يستمر الطقس متقلبًا مع احتمال تساقط امطار محلية.

ثم ينكفئ المنخفض تدريجيًا مع تقدم الوقت.

ويعود الطقس إلى الاستقرار الليلة وعودة الارتفاع في درجات الحرارة غدًا والطقس الصيفيّ المعتاد.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : غائم جزئياً مع احتمال تساقط امطار خفيفة محلية جدًا

-الحرارة : ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا : ٧٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط بعد الظهر.

- الضغط الجوي السطحيّ : ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع : يسوء محليًا جبلًا بسبب الضباب

- حال البحر : مرتفع الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين:

مستقر غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

الثلاثاء:

مستقر غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.