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طقس خريفي رطب مستمر
حال الطقس
2026-09-24 | 04:25
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طقس خريفي رطب مستمر
تيارات رطبة تؤدي الى طقس الى متقلب اليوم وفي الايام المقبلة مع احتمال خفيف لتساقط رذاذ او امطار خفيفة ومحلية جدا تتركز جبلاً خاصة شمالا فيما الحرارة تبقى مستقرة.
في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً
-الحرارة : ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س. تنشط شمالاً
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa
- الانقشاع : يسوء محليا
- حال البحر : منخفض الموج
وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال رذاذ محلي على الجبال الشمالية بعد الظهر، الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٣ و ٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
السيت : غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال رذاذ محلي على الجبال الشمالية بعد الظهر، الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٣ و ٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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حال الطقس
خريفي
مستمر
أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ
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