الطقس ممطر مع برق ورعد... إليكم التفاصيل

ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان اليوم ولغاية غدا السبت مع تساقط أمطار متقطعة يتخللها انفراجات واستقرار بدرجات الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: متقلب مع تساقط أمطار متفرقة تشتد في بعض المناطق بعد الظهر مع برق ورعد وضباب جبلاً

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



السبت: الطقس متقلب مع تساقط أمطار متفرقة تشتد أحياناً وفي بعض المناطق خصوصا الشمالية مع ضباب على الجبال. أما درجات الحرارة فتتراوح بين ٢١ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالا وجبلا.



الأحد: الطقس متقلب وغائم جزئيا ومع ضباب على الجبال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س وتنشط شمالا وجبلا.