الطقس يتقلّب الأحد... إليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم وغدا يليه طقس متقلب الأحد مع احتمال ضعيف لبعض الأمطار المحلية الضعيفة. أما درجات الحرارة فتبقى مستقرة نسبياً.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: قليل السحب

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ١١ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



السبت: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا، بين ٧ و١٩ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.



الأحد: الطقس متقلب وغائم جزئياً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٧ و١٩ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.





