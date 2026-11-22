تقلب في الطقس... وهذه التفاصيل

تؤدي كتل هوائية رطبة تعبر فرق منطقتنا الى طقس رطب ومتقلب خاصة بعد الظهر مع احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية. ويستقر الطقس غدا والثلاثاء ليتقلب من جديد الاربعاء. والحرارة مستقرة نسبيًا.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: متقلب غائم جزئياً الى غائم مع احتمال امطار محلية بعد الظهر

- الحرارة: ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ٢٠ بقاعاً وبين ١١ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٦٠ كم/س تنشط شمالا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر : متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الاثنين: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ ساحلًا وبين ٧ و ١٩ بقاعًا وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



- الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ ساحلًا وبين ٧ و ١٩ بقاعًا وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س