وصفة منزلية للتخلّص من الروائح الكريهة في المناطق الحساسة لدى المرأة

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تعاني بعض السيدات من مشكلة انبعاث راوئح كريهة من المناطق الحساسة في أجسادهن لأسباب عدة.ويلجأ قسم كبير من النساء الى استخدام وسائل عدة للتخلّص من هذه المشكلة، ولكن قد تكون النتيجة غير مرضية في كثير من الأحيان.سنقدكم لكن في ما يلي وصفة طبيعية سهلة تساعدكن على الحفاظ على رائحة عطرة ومنعشة والتخلّص من الروائح الكريهة على صعيد المناطق الحساسة.مكوّنات الوصفة:ملعقة أو 2 صغيرتان من صودا الخبز.لتر من الماءطريقة التطبيق:بعد مزج هذين المكوّنين، على المرأة أن تطبق الوصفة، من الخارج، على الأماكن الحساسة، ثمّ عليها أن تشطف وتجفف المنطقة بلطف بواسطة منشفة نظيفة.