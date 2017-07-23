مسلسل "صراع العروش" يُنافس الأفلام الإباحية...

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ازدادت جماهيرية المسلسل الأميركي "Game of Thrones" أو "صراع العروش" إلى حدّ منافسته المواقع الإلكترونية الإباحية وتأثيره على نسب مشاهدة أفلامها.وذكر أشهر موقع للأفلام الإباحية في العالم PornHub أنّ إقبال الزوّار على الموقع انخفض بنسبة 4.5 بالمئة خلال عرض الحلقة الأولى من مسلسل "صراع العروش" بموسمه السابع يوم الأحد الفائت.وقال الموقع الإباحي إنّ الرقم يُعتبر تغيراً ملحوظاً إذ إنّ ليلة الأحد تُعتبر من أشهر الأوقات لمشاهدة الأفلام الإباحية.لكنها ليست المرّة الأولى التي يتغلّب فيها المسلسل الشهير على المواقع الإباحية، ففي 26 حزيران من العام 2016 وخلال عرض الحلقة الأخيرة من الموسم السادس انخفض عدد مشاهدي الأفلام الإباحية على موقع PornHub بنسبة 5.2 بالمئة.وأيضاً، خلال عرض الحلقة الرابعة من الموسم السادس، انخفض عدد زوّار الموقع بنسبة 4.9 بالمئة.وحقّقت الحلقة الأولى من الموسم السابع من "صراع العروش" نسبة مشاهدة قياسية وصلت إلى 16.1 مليون مشاهد على محطة HBO الأميركية. وانقسمت هذه الأعداد بين من شاهدوا الحلقة على التلفزيون (10.1 مليون) ومن شاهدوها على الانترنت (أكثر من 6 ملايين مشاهد).ونالت الحلقة الأولى من الموسم الجديدة أيضاً أكبر عدد من التغريدات إذ تفاعل المغردون معها بأكثر من 2.4 تغريدة.