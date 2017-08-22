فيديو حادثة اغتصاب جماعي لفتاة يثير موجة غضب في المغرب!

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أثار فيديو لحادثة اغتصاب جماعي لفتاة في حافلة للنقل العمومي في مدينة مغربية غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.وقد حاول أربعة مراهقين اغتصاب فتاة في حافلة يبدو أنها كانت شبه فارغة إلا انها كانت تسير في الشارع، وقد نجحت الفتاة في النهاية في الهروب.وبحسب الفيديو الذي انتشر على الانترنت، من دون أن يعرف بالتحديد توقيت تصويره، فقد ظهر المراهقون الأربعة وهم يحاصرون الفتاة، التي لا يتجاوز عمرها 18 عاماً، بهدف اغتصابها.ويبدأ الشريط، الذي صوّر بواسطة الهاتف، بمشهد يظهر فيه أحد الشبان وهو يمسك الفتاة من الخلف في حين كان يطلب منها أحد أصدقائه أن تدعه يحصل على نشوته الجنسية، وسرعان ما تسقط الشابة على المقعد عندها يمسك بها شاب آخر.ويسيطر على هذا الشريط صوت صراخ الفتاة بينما كان الشبان يتحرّشون بها، إلا أنها حاولت مراراً الهرب ونجحت في النهاية بالإفلات منهم.وبحسب معلومات خاصة بـCNN العربية، فقد تمكنت السلطات الأمنية في الدار البيضاء من اعتقال بعض المشتبه بهم في هذا الاعتداء. كما لفت الموقع الى أن المعطيات تشير الى أن هذا الاعتداء قديم بعض الشيء، إلا أن الضحية لم تقم في السابق بتقديم أي شكوى بهذا الموضوع.توازياً، فقد أصدرت جمعية "ما تقيش ولدي"، التي تهتم بحماية الطفولة، بياناً طالبت من خلاله الأشخاص الذين يملكون معلومات مفصلة عن هوية المعتدين والضحية والمكان بالتواصل معها، كما نشرت صوراً مأخوذة من الفيديو للمعتدين وطالبت بنشرها على نطاق واسع لأجل اعتقالهم بدلاً من نشر الفيديو الذي يظهر فيه وجه الضحية.كذلك، فقد نقل موقع القناة الثانية المغربية عن مسؤول في شركة "نقل المدينة" بالدار البيضاء أن 90 بالمئة من مؤشرات الفيديو تبين أنه صور في إحدى حافلاتها، موضحاً أن الشركة فتحت تحقيقا بالتعاون مع السلطات الأمنية.