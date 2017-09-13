خمسة أشياء يجب عليكم القيام بها لتعزيز الثقة بالنفس

الثقة بالنفس لا تُولد مع الإنسان بمحض الصدفة، إذ إنّ كل شخص نصادفه ويبدو أنّه يتمتّع بثقة كبيرة بالنفس، يكون قد عمل بجهدٍ على بناء شخصيته وصقلها لسنوات. إذ إنّ الثقة بالنفس هي السلاح الذي يجب أن نواجه به الحياة وتحدياتها.



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إليكم اذاً خمسة أشياء يجب عليكم القيام بها لتعزيز ثقتكم بأنفسكم: حتىّ وان كنتم تؤمنون بأنفسكم، فإن مصاعب الحياة والأحداث التي تمرّون بها غالباً ما تترك أثراً سيئاً على شخصيتكم، ولكنكم بحاجة دائماً إلى أن تتولوا مسؤولية الحفاظ على مستوى عالٍ من الثقة بذاتكم.إليكم اذاً خمسة أشياء يجب عليكم القيام بها لتعزيز ثقتكم بأنفسكم:



1- تصوروا أنفسكم كما تريدون أن تكونوا: انظروا إلى أنفسكم وافتخروا بما أنتم عليه مهما حصل لكم، وانظروا إلى الشخص الذين تطمحون أن تصبحوه. فعندما تكافحون في الحياة من دون أن تؤمنوا بقدراتكم، غالباً ما يسيطر الخوف على الثقة بالنفس، الأمر الذي يُضعف قدرتكم على القيام بأمرٍ ما.





2- افعلوا كل يوم شيئاً تخافون القيام به: إن أفضل طريقة للتغلب على الخوف هي مواجهته مباشرة. وتستطيعون ذلك من خلال فعل شيء يخيفكم كل يوم لاكتساب الثقة من كل تجربة فاشلة كانت أم ناجحة. سترون التقدم يوماً بعد يوم. لذلك، أخرجوا من منطقة الراحة الخاصة بكم وواجهوا مخاوفكم!



3- قوموا بمساعدة الآخرين: في كثير من الأحيان مساعدة شخص آخر تمكنكم من نسيان أنفسنكم والشعور بالامتنان لما لديكم. كما أنها تشعركم بالقدرة على إحداث فرق في حياة النّاس.



4- اهتّموا بأنفسكم: نظّموا حياتكم واخلقوا الوقت الكافي لرعاية ذاتكم، لا تهملوا ممارسة الرياضة، تناولوا الطعام واخلدوا إلى النوم بانتظام. وبالإضافة إلى ذلك، اهتموا بمظهركم الخارجي، مثلاً ارتداء

الملابس بالطريقة التي تريحكم وتشعركم بالقوة.



5- تعّلموا أن تقولوا "لا": لا تسمحوا لأحد بأن يتعدّى على حريتكم وراحتكم الشخصية، ولا تسمحوا لأحد بتخطي حدود اللياقة معكم. إذا لزم الأمر، يمكنكم أن تأخذوا بعض الدروس التي تساعدكم على تخطّي الخجل، مثل المسرح، الغناء والرقص.