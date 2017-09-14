أقوى 22 جواز سفر في العالم... هل من دولة عربية في اللائحة؟

مع توسّع عمل شركات الطيران حول العالم والعروض المغرية للسفر إلى وجهاتٍ جديدةٍ، أصبح السفر عملية سهلة ورخيصة الثمن.
لكن من دون جواز سفر لن تتمكّن من الذهاب إلى أي مكانٍ في العالم بصرف النظر عن المكان الذي تنحدر منه. ولا يُخفى على أحد أنّ بعض جوازات السفر قيمتها أكبر من غيرها وذلك وفق الترتيب العالمي لبعض الدول، الأمر الذي يُمكّن كلّ شخص يحمل جواز سفر قويّ من الدخول إلى أكبر عددٍ من الدول.
ودرس موقع Business Insider
البريطاني مؤشّر قيمة الجنسيّة الذي تُنتجه سنوياً شركة Henley & Partners وذلك لمعرفة ترتيب أقوى جوازات السفر حول العالم.
ويدرس المؤشّر عدداً كبيراً من الفوارق لمعرفة الدول التي تحظى بأكثر نسبة احترام حول العالم. ضمن هذا التصنيف، نجد تصنيف "حرية السفر" والذي يذكر عامل سهولة سفر المواطنين من حوالي 160 دولة حول العالم، من خلال معرفة عدد الدول التي يُسمح لحامل جواز سفر معيّن السفر إليها من دون تأشيرة دخول.
إليكم لائحة أقوى 22 جواز سفر، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الرقم 1 هو للأسوأ والمئة هو للأفضل.
22 – اليونان (96.8)
21 – كوريا الجنوبية (97)
20 – نيوزيلندا (97.3)
19 – إيرلندا (97.3)
18 – برتغال (97.4)
17 – سويسرا (97.4)
16 – النمسا (97.9)
15 – لوكسمبورغ (97.9)
14 – النرويج (98)
13 – الولايات المتّحدة الأميركية (98.3)
12 – سنغافورة (98.4)
11 – اليابان (98.4)
10 – الدنمارك (98.4)
9 – هولندا (98.5)
8 – بلجيكا (98.5)
7 – المملكة المتّحدة (98.9)
6 – فرنسا (99)
5 – إيطاليا (99)
4 – إسبانيا (99)
3 – فنلندا (99.1)
2 – السويد (99.5)
1 – ألمانيا (100)