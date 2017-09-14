بعد 10 سنوات... كيف أصبحت صاحبة لقب "أجمل طفلة في العالم"؟

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من منا لا يذكر الطفلة الفرنسية صاحبة لقب "أجمل طفلة في العالم"، التي سحرت الناس بجمالها الأخاذ عندما كانت في السادسة من عمرها؟ثيلان بلوندو كَبرت، وبعد 10 سنوات باتت تحضر عروض أزياء أبرز المصممين وأشهرهم! وقد أطلت الشابة الجميلة يوم الأربعاء في عرض أزياء مايكل كورس لمجموعة ربيع 2018 ضمن أسبوع الموضة النيويوركي.واللافت، أنّها جلست في الصف الأمامي إلى جانب أشهر النجمات كنيكول كيدمان، نعومي واتس وكاثرين زيتا جونز.نشير إلى أنّ ثيلان كانت قد عرضت الأزياء لجان بول غوتييه عندما كانت في الرابعة من عمرها، كما ظهرت في مجلة فوغ للأطفال بنسختها الفرنسية في السادسة من عمرها.شاهدوا صور الشابة وشاركونا آراءكم هل تغيرت؟