بالصورة – بيع ثاني أكبر ألماسة في العالم بحجم كرة التنس... لن تُصدّقوا ثمنها!

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أعلنت شركة لوكارا دايموند الكندية أنّه تم بيع ثاني أكبر ألماسة غير مصقولة بلغ حجمها حجم كرة التنس مقابل 53 مليون دولار.وفي التفاصيل، كشفت الشركة عن هذا الخبر يوم الإثنين بالقول: "تاجر الألماس البريطاني جراف دايموندز اشترى ألماسة تزن 1109 قيراطا بمبلغ 53 مليون دولار."في سياق ذلك، علّق الرئيس التنفيذي للشركة التي اكتشفت هذه الألماسة منذ عامين تقريباً، وليام لامب بالقول إنه راهن على بيع الألماسة العام الماضي وعدم إتمام الأمر سبب تراجعاً في أسهم الشركة وصلت حتى 40 في المئة.الجدير ذكره، أنّ عمر هذه الألماسة المعروفة باسم "أور لايت" في بوتسوانا حيث تم استخراجها في تشرين الثاني من العام 2015، يعود إلى مليارين ونصف وثلاثة مليارات سنة.