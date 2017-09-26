"فرح"... عروس الـ12 عاما تثير جدلا

"فرح"... عروس الـ12 عاما

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المغرب,فرح,"فرح"... عروس الـ12 عاما

LBCI News Lebanon

شغلت فرح، عروس الـ12 عاما، الرأي العام المغربي، وأثارت جدلا واسعا، لتعود قضية زواج القاصرات إلى الواجهة من جديد.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي المغربية بصورة العروس الطفلة، إذ أكّد البعض أنّ عمرها لا يتجاوز الـ12 عامًا تم تزويجها بشاب يبلغ من العمر 26 عاما.

واستنكر عدد كبير من الناشطين الزواج هذا، معتبرين أن الفتاة مكانها في المدرسة وليس في بيت الزوج.

الإعلان

وانتشرت صور الطفلة بكثافة على شبكات التواصل الاجتماعي لدرجة أنّ الشرطة التابعة لولاية أمن تطوان تدخلت لمنع إكمال الحفل بعد تقديم شكوى من طرف أحد الحقوقيين في المنطقة حول تزويج القاصرة من دون رضاها.

روسيا اليوم"، فُتح تحقيق في الموضوع، فيما قالت عائلة الفتاة إنه حفل خطبة فحسب. وبحسب موقع ""، فُتح تحقيق في الموضوع، فيما قالت عائلة الفتاة إنه حفل خطبة فحسب.

وينص القانون المغربي على أن السن القانوني للزواج هو 18 سنة.