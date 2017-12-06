لماذا نختار الألعاب الخطيرة والمرعبة؟

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يختار بعض الأشخاص ممارسة الرياضات الخطيرة مثل القفز في المظلة أو الألعاب المرعبة في الملاهي، فما هو السبب الذي يدفع هؤلاء لاختيار هذه الأمور؟يختار هؤلاء الأشخاص الألعاب المرعبة لأنهم يشعرون بالمتعة عند ارتفاع نسبة الأدرينالين في الدم وزيادة سرعة نبضات القلب كما أن الأمر يمنحهم شعورًا بالمتعة.ويفرز الدماغ مادة الدوبامين عند الشعور بالخوف والإثارة، لذلك وجد الأطباء أن أدمغة الأشخاص الذين يستمتعون بالخوف تمتص هذه المادة بمجرد إفرازها ما يمحو الشعور بالخوف بعكس الأشخاص الآخرين الذين تسيطر عليهم المادة ولا تستجيب كيمياء أدمغتهم لفكرة امتصاص الدوبامين.كذلك، قال الخبراء إن الأشخاص يشعرون بزيادة في الثقة بالنفس لأنهم سيكتشفون قدرتهم على القيام بالأمر.