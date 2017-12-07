وفاة نجمة أفلام إباحية عن عمر 23 عاماً... وماذا قال زوجها؟

توفيت ممثّلة أفلامٍ إباحية كندية صباح الثلاثاء الفائت عن عمرٍ 23 عاماً ولا يزال سبب الوفاة مجهولاً بالنسبة للشرطة التي تُحقّق في الحادثة.
وقالت الشرطة إنّ الممثلة أوغيست أميس، اسمها الحقيقي مرسيدس غرابوسكي، من نوفا سكوتيا الكندية، قد توفيت في مدينة "كامريلو" في كليفورنيا الولايات المتحدة، مؤكّدة عدم وجود أي دلالات تشير إلى وفاتها بسبب أفعالٍ جنسيّة مؤذية.
وأكد مكتب الفحص الطبي في مقاطعة فنتورا خبر وفاة الممثلة من دون تحديد أي سبب. وقال أصدقاء مقرّبون من أوغيست إنّها كانت تُعاني من اكتئاب منذ فترةٍ طويلة قد يكون دفعها إلى الانتحار.
وعبّر زوجها كيفين مور عن حزنه الكبير وطلب من الإعلاميين احترام خصوصيته في هذا الظرف. ووصف كيفين زوجته بأنها "الأكثر لطفاً".
وذكرت صحيفة "The Independent
" البريطانية أن وفاة أوغيست يأتي بعد أيامٍ قليلة على تعرّضها للانتقادات بعدما قالت إنها رفضت العمل مع رجالٍ ظهروا سابقاً في أفلامٍ إباحية لمثليي الجنس.
وكانت الشابة قد شاركت في حوالي 290 فيلماً إباحياً منذ العام 2013 قبل وفاتها.