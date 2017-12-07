هل تضعون شريط الضوء بطريقةٍ خاطئة على شجرة الميلاد؟

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يتساءل الكثيرون عن أصول تزيين المنزل بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ومن بينها تاريخ وطريقة تزيين الشجرة.وفيما يعمد معظمهم إلى وضع شريط الأضواء من أسفل الشجرة إلى رأسها بطريقة أفقية، أعلن مصمم الديكور الأميركي فرانسيسكو بيلوتو انها طريقة خاطئة.وقال بيلوتو إنه يجب وضع شريط الأضواء بطريقة عمودية حتى يشع كل غصن من أغصان الشجرة بالضوء، كما أن هذه الطريقة تمنع حجب الأضواء في الأغصان الأمر الذي يحصل عند وضع شريط الأضواء بشكل أفقي حول الشجرة وفق بيلوتو.وعلى خلفية هذا التصريح، انقسمت آراء مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي الذين فضل معظمهم تزيين الشجرة بالأضواء بالطريقة الإعتيادية.