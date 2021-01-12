السجن أكثر من ألف عام لداعية تركي أُدين بجرائم جنسية

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أدانت محكمة تركية يوم الإثنين، عدنان أوكطار البالغ 64 من العمر، الّذي اعتاد أن يقدّم برامج تلفزيونية وسط نساء يرتدين ملابس مثيرة، بالسجن لأكثر من ألف عام لارتكابه جرائم جنسية.وبحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، فكان أوكطار يتناول آراء دينية محافظة فيما كانت نساء يسميهن "قططه"، وكثيرات منهن خضعن لجراحات تجميلية، يرقصن حوله في استوديو التلفزيون.وفي التّفاصيل، فقد اعتقلت وحدة الجرائم المالية في شرطة اسطنبول عدنان في حزيران 2018 جزءا من حملة استهدفت مجموعته من قبل. وحكم عليه بالسجن 1075 عاما لإدانته بجرائم تشمل الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي لقاصرات والاحتيال ومحاولة التجسس السياسي والعسكري.وقد تضمنت جلسات الاستماع تفاصيل فاضحة ومزاعم مروعة عن جرائم جنسية. وابلغ أوكطار رئيس المحكمة في كانون الأول أن لديه نحو ألف صديقة. وقال في جلسة استماع أخرى في تشرين الأول: "هناك فيض من الحب في قلبي للمرأة. الحب صفة إنسانية".