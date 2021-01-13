بريطانيا تفرض حجراً صحيّاً لـ10 أيام على القادمين من الإمارات

أفادت وزارة النقل البريطانية أنّ المملكة المتحدة أزالت دولة الإمارات العربية المتّحدة من قائمة البلدان المعفاة من الحجر الصّحي.
وفي التّفاصيل، فطالبت بريطانيا الوافدين إليها من دولة الإمارات بعزل أنفسهم لمدة 10 أيام، بعد ملاحظة زيادة مقلقة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد القادمة من دبي.
وبدأ تطبيق القرار، يوم الاثنين، بالنسبة للقادمين من دبي، على أن يبدأ تطبيقه، بداية من الرابعة صباح يوم الثلاثاء، بالنسبة للقادمين من بقية الإمارات.
وأفاد بيان صادر عن وزارة النقل:" تم اتخاذ هذا القرار بعد تضاعف حالات الإصابة بكوفيد-19 الواردة من الخارج بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع الحالات الجديدة المبلغ عنها خلال الأيام السبعة الماضية بالإمارات بنسبة 52 في المئة."