بريطانيا تفرض حجراً صحيّاً لـ10 أيام على القادمين من الإمارات

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The LATEST data indicates we need to immediately remove the #UAE from the #TRAVELCORRIDOR list.

From 0400 Tuesday 12 Jan anyone arriving from the UAE will need to SELF-ISOLATE. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 11, 2021

International travel restrictions have been updated.



Travellers returning from Dubai must quarantine on arrival in Scotland for 10 days from 4 am on Monday (11th Jan).



Remember, no-one is allowed to travel into or out of Scotland unless it is for an essential purpose. — Michael Matheson MSP (@MathesonMichael) January 10, 2021

أفادت وزارة النقل البريطانية أنّ المملكة المتحدة أزالت دولة الإمارات العربية المتّحدة من قائمة البلدان المعفاة من الحجر الصّحي.وفي التّفاصيل، فطالبت بريطانيا الوافدين إليها من دولة الإمارات بعزل أنفسهم لمدة 10 أيام، بعد ملاحظة زيادة مقلقة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد القادمة من دبي.وبدأ تطبيق القرار، يوم الاثنين، بالنسبة للقادمين من دبي، على أن يبدأ تطبيقه، بداية من الرابعة صباح يوم الثلاثاء، بالنسبة للقادمين من بقية الإمارات.وأفاد بيان صادر عن وزارة النقل:" تم اتخاذ هذا القرار بعد تضاعف حالات الإصابة بكوفيد-19 الواردة من الخارج بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع الحالات الجديدة المبلغ عنها خلال الأيام السبعة الماضية بالإمارات بنسبة 52 في المئة."