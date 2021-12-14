فيديو يحبس الأنفاس... امرأة وطفلان ينجون بأعجوبة من عجلات قطار في اللحظة الأخيرة!

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات تحبس الأنفاس لنجاة امرأة وطفليها من الموت المحتم تحت عجلات قطار.وفي التفاصيل، فوثّقت كاميرات المراقبة السيدة وهي تحاول أن تقود دراجة نارية بصحبة طفليها وتعبر السكك الحديدية، في منطقة لوماجانغ بإندونيسيا.وعند رؤية القطار يقترب، حاولت السيدة التقدم بها للأمام لكن دون جدوى، فقررت سحبها للخلف بمساعدة طفليها.وعند فشلها بذلك قررت التخلي عنها، وتمكنت مع طفليها من الهروب قبل وصول القطار عند اللحظة الأخيرة.وتعمل الشرطة اليوم من خلال التحقيقات الضرورية على تقييم المعبر للعمل على جعله أكثر أماناً.