احتفالاً بعيد ميلادها الأول... الأمير هاري وميغان ماركل ينشران صورة جديدة لابنتهما ليليبت

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It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around ❤️🎂🎉 pic.twitter.com/bg3RY6MOEu — Misan Harriman (@misanharriman) June 6, 2022

نشر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الاثنين، صورة جديدة لابنتهما ليليبت احتفالاً بعيد ميلادها الأول خلال نزهة في الهواء الطلق.وكانت الطفلة تجلس على العشب وترتدي فستاناً أزرق فاتح اللون، مع شريط أبيض حول رأسها، وذلك عندما التقط صديق العائلة المقرب ميسان هاريمان صورة واضحة لها يوم السبت.وجرى الاحتفال بعيد ميلاد ليليبت، التي سُميت على اسم الملكة إليزابيث الثانية، في مبنى تابع لقلعة وندسور وكان من أبرز ما ميز الحدث كعكة من صنع الخبازة الأميركية كلير بتاك، التي صنعت كعكة الزفاف لدوق ودوقة ساسكس في العام 2018.وكانت الأسرة، التي تعيش حالياً في كاليفورنيا، قد توجهت إلى بريطانيا الأسبوع الماضي لحضور الاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة على عرش بريطانيا.